19.01.2026 07:01:06

Ausblick: CreditAccess Grameen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CreditAccess Grameen
1301.10 INR 1.25%
CreditAccess Grameen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,37 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CreditAccess Grameen noch -6,240 INR je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,14 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 26,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 49,44 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 33,32 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 41,57 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 57,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch