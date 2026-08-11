Credit Saison Aktie 763340 / JP3271400008
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Credit Saison präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Credit Saison öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 156,61 JPY. Im Vorjahresquartal waren 108,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 124,40 Milliarden JPY – ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Credit Saison 122,84 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 538,83 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 425,13 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 508,14 Milliarden JPY, gegenüber 546,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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