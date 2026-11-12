Ausblick: Credit Saison legt Quartalsergebnis vor

Credit Saison lädt am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 135,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 77,81 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Credit Saison in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 128,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 139,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 551,92 JPY im Vergleich zu 425,13 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 514,85 Milliarden JPY, gegenüber 546,27 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net