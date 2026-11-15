Ausblick: Creative Realities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Creative Realities gibt am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,225 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Creative Realities noch ein Verlust pro Aktie von -0,750 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 147,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Creative Realities einen Umsatz von 10,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,090 USD, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 100,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net