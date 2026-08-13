Ausblick: Creative Media Community Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Creative Media Community Trust gibt am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -3,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1894,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 28,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -80,790 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6708,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 108,0 Millionen USD, gegenüber 116,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch