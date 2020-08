Ausblick: Crawford C B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Crawford C B wird am 03.08.2020 die Bilanz zum am 30.06.2020 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crawford C B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Crawford C B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 236,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Crawford C B 264,2 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,447 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,650 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 959,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch