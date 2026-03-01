Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’278 1.9%  Bitcoin 50’449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Die Performance der Kryptowährungen in KW 9: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
Suche...
eToro entdecken

Crawford & C b Aktie 922585 / US2246331076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Crawford C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crawford & C b
8.55 EUR -0.58%
Kaufen Verkaufen

Crawford C B lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crawford C B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,227 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 359,2 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,30 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,34 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

Analysen zu Crawford & CoShs -B-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.02.26 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
27.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
Short 15’374.27 8.92 STVB4U
SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Februar 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen im Februar 2026
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:28 GNW-News: MILESEEY S50 gewinnt Experts' Choice bei den Innovative Product Awards der World of Concrete 2026
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
01:00 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther kritisiert Merz' Abrücken von ...
19:16 GESAMT-ROUNDUP 2: Neuer Krieg: Israel und USA wollen iranische Führung stürzen
19:12 Iran: Alle feindlichen Einrichtungen sind Ziele
19:12 Hisbollah im Libanon verspricht Solidarität mit Iran
19:12 Raketen über Dubai - Brand an Luxushotel
19:11 Israels Generalstabschef: greifen Hunderte Ziele im Iran an
19:10 Merz verurteilt Verhalten der iranischen Führung
19:09 Reederverband: Iran-Krieg trifft deutsche Handelsschifffahrt