Ausblick: Crawford C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crawford C B lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crawford C B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,227 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 359,2 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,30 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,34 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch