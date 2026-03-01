Crawford & C b Aktie 922585 / US2246331076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Crawford C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Crawford C B lässt sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crawford C B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,227 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 359,2 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,30 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,34 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Crawford & CoShs -B-
|
07:01
|Ausblick: Crawford C B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Crawford C B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Crawford & CoShs -B-
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Minus -- SMI letztlich über 14'000 Punkten -- DAX geht wenig bewegt ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt ging mit hohen Gewinnen ins Wochenende, wohingegen der deutsche Leitindex den Handelstag wenig bewegt beendet. Die US-Börsen notierten im Minus. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.