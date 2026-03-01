Ausblick: Crawford C A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crawford C A wird am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,227 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Crawford C A 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 332,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 359,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,983 USD, gegenüber 0,530 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch