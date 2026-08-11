Ausblick: Courtside Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Courtside Group wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Courtside Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,003 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Courtside Group nach den Prognosen von 3 Analysten 17,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,023 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch