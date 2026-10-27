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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Costamare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Costamare wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,660 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.
Costamare soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,86 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 833,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 846,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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