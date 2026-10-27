Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

COSCO SHIPPING Energy Transportation veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass COSCO SHIPPING Energy Transportation für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,450 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 42,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,80 Milliarden CNY gegenüber 5,47 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,40 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,99 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,85 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch