Ausblick: Corvus Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corvus Pharmaceuticals wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,192 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 60,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,749 USD, gegenüber -0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net