Ausblick: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,445 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,35 Prozent auf 79,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh noch 73,7 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 317,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 291,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch