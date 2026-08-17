Corporacion America Airports Aktie 39965876 / LU1756447840
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Corporacion America Airports vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Corporacion America Airports öffnet am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,497 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,34 Prozent auf 497,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 476,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,09 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,96 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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