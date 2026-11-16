Ausblick: Corporacion America Airports präsentiert Quartalsergebnisse

Corporacion America Airports wird am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,583 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corporacion America Airports noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 547,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 527,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net