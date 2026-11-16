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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Corporacion America Airports präsentiert Quartalsergebnisse
Corporacion America Airports wird am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,583 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corporacion America Airports noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 547,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 527,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corporacion America Airports S.A. Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Corporacion America Airports präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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17.08.26
|Ausblick: Corporacion America Airports vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Corporacion America Airports S.A. Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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