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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Corning gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Corning wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,881 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 22,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,03 Milliarden USD gegenüber 4,10 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,29 USD im Vergleich zu 1,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 19,31 Milliarden USD, gegenüber 15,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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