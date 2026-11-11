Ausblick: Cormedix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cormedix lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 50,36 Prozent auf 51,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cormedix noch 104,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,472 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 334,9 Millionen USD, gegenüber 311,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net