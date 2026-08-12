Cormedix Aktie 46959005 / US21900C3088
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cormedix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cormedix wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,238 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent verringert. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Cormedix im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 96,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 141,67 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,25 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 334,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 311,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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