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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: CoreWeave vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CoreWeave wird am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
26 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,274 USD. Das entspräche einem Verlust von 479,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,220 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CoreWeave in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 159,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 34 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden USD im Vergleich zu 1,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,135 USD, gegenüber -2,440 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 40 Analysten durchschnittlich 12,82 Milliarden USD im Vergleich zu 5,13 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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