Ausblick: Corem Property Group Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Corem Property Group Registered A wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,030 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Corem Property Group Registered A -0,320 SEK je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 797,8 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 850,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,275 SEK, gegenüber -2,770 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,18 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch