Corem Property Group AB Registered a Aktie 39919785 / SE0010714279
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Corem Property Group Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Corem Property Group Registered A wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,030 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Corem Property Group Registered A -0,320 SEK je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 797,8 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 850,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,275 SEK, gegenüber -2,770 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 3,18 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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