Ausblick: Core Scientific präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Core Scientific äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,046 USD. Dies würde einen Gewinn von 89,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Core Scientific -0,450 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 142,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 196,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 81,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -4,429 USD je Aktie, gegenüber -0,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 682,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 319,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net