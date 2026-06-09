Ausblick: Core Main A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Core Main A wird am 09.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,534 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 7,85 Milliarden USD, gegenüber 7,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch