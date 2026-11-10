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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Corby Spirit and Wine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Corby Spirit and Wine wird sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,310 CAD je Aktie gegenüber 0,360 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 70,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,15 CAD je Aktie, gegenüber 1,17 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 257,6 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 271,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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