Ausblick: Corby Spirit and Wine veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Corby Spirit and Wine stellt am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,310 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Corby Spirit and Wine 0,360 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 70,1 Millionen CAD gegenüber 75,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,02 Prozent.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,17 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 257,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 271,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net