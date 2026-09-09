Copart Aktie 190310 / US2172041061
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Copart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Copart wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,383 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Copart 1,13 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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