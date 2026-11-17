Copa A präsentiert in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 913,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Copa A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 16,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,50 Milliarden USD, gegenüber 3,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net