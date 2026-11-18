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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Construction Partners A präsentiert Quartalsergebnisse
Construction Partners A präsentiert am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Construction Partners A nach den Prognosen von 7 Analysten 1,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 899,9 Millionen USD umgesetzt worden.
7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,67 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion Finanzen.net
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