Constellation Software Aktie 2562561 / CA21037X1006
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Constellation Software stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Constellation Software lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Constellation Software die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,68 CAD erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,36 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,94 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 118,32 USD, gegenüber 33,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 13,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,24 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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