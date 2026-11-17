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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Constellation Oil Services legt Quartalsergebnis vor
Constellation Oil Services stellt am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,133 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -12,890 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 192,6 Millionen USD für Constellation Oil Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,40 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,782 USD im Vergleich zu -16,910 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 826,2 Millionen USD, gegenüber 6,20 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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