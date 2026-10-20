Ausblick: Consorcio Ara SAB de CV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Consorcio Ara SAB de CV präsentiert in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,130 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,01 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,31 Milliarden MXN aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,492 MXN je Aktie, gegenüber 0,740 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,96 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 8,25 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch