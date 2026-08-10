Consolidated Water Aktie 280628 / KYG237731073
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Consolidated Water veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Consolidated Water wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 30,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 132,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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