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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Consolidated Water gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Consolidated Water wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass Consolidated Water im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 32,1 Millionen USD gegenüber 35,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,60 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,910 USD aus. Im Vorjahr waren 1,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 127,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 132,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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