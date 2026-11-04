Ausblick: Consensus Cloud Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Consensus Cloud Solutions lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 91,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 87,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 361,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 349,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net