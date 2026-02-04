Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick 04.02.2026 07:13:07

Ausblick: ConocoPhillips präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: ConocoPhillips präsentiert Quartalsergebnisse

Das versprechen sich Experten von der anstehenden ConocoPhillips-Bilanz.

ConocoPhillips
79.18 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen

ConocoPhillips lädt am 05.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,24 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,29 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,81 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 59,67 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 54,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

