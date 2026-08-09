Conduent Aktie 34558344 / US2067871036
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Conduent gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Conduent äussert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,173 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Conduent noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 702,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 754,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,433 USD, gegenüber -1,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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