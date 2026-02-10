Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Concord Biotech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Concord Biotech
1267.00 INR -4.78%
Kaufen Verkaufen

Concord Biotech lädt am 11.02.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Concord Biotech noch 7,26 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,81 Milliarden INR – ein Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concord Biotech 2,44 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 33,72 INR je Aktie, gegenüber 35,52 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,63 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 11,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch