Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’131 -0.7%  SPI 19’954 -0.5%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’222 -0.7%  Gold 4’081 1.3%  Bitcoin 48’485 0.1%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 73.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Frugalismus: So kann man schon mit 40 Jahren in Rente gehen
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
DAX-Familie: Wie Indexanpassungen bei DAX, TecDAX & Co ablaufen
VW-Aktie im Fokus: Fertigt Volkswagen bald chinesische Modelle in Deutschland?
Nach Einschränkungen bei Anthropic: Beschränkungen auch bei neuem KI-Modell von OpenAI
Suche...

Concentrix Corporation Registered Shs When Issued Aktie 58052752 / US20602D1019

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.06.2026 07:01:06

Ausblick: Concentrix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Concentrix Corporation Registered Shs When Issued
21.71 EUR 10.74%
Kaufen Verkaufen

Concentrix lädt am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Concentrix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,47 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,42 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,71 USD aus. Im Vorjahr waren -20,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 10,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!