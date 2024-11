Ausblick: Concentric AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Concentric AB lässt sich am 29.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Concentric AB die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2,18 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,35 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 23,67 Prozent auf 790,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Concentric AB noch 1,04 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 7,50 SEK, gegenüber 11,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,56 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden SEK generiert wurden.

