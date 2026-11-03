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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Comstock Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Comstock Resources wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
18 Analysten schätzen, dass Comstock Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Comstock Resources in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 421,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 449,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,313 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,85 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Comstock Resources Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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