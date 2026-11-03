Ausblick: Comstock Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Comstock Resources wird am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten schätzen, dass Comstock Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,036 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Comstock Resources in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 421,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 449,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,313 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,85 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net