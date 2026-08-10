Ausblick: Computer Modelling Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Computer Modelling Group wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Computer Modelling Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,031 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 27,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,251 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,210 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 127,2 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 126,2 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch