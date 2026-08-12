Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’835 0.1%  DAX 26’346 -0.2%  Euro 0.9367 0.1%  EStoxx50 6’533 -0.3%  Gold 4’421 1.2%  Bitcoin 51’501 -0.1%  Dollar 0.8118 0.1%  Öl 88.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung
SGKB-Aktie schwächer: St. Galler Kantonalbank steigert Halbjahresgewinn
Suche...

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie 654313 / BRCMIGACNPR3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG
1.78 EUR 2.89%
Kaufen Verkaufen

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,285 BRL. Dies würde einer Verringerung von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 0,420 BRL je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,37 Milliarden BRL verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 10,79 Milliarden BRL umsetzen können.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,17 BRL je Aktie, gegenüber 1,71 BRL je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 36,23 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 42,75 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten