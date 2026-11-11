Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG lädt am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,326 BRL je Aktie gegenüber 0,280 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,43 Milliarden BRL – ein Minus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 10,62 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,24 BRL je Aktie, gegenüber 1,71 BRL je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 38,54 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 42,75 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net