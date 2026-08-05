Commscope Aktie 22069586 / US20337X1090
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Commscope stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Commscope lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,253 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 321,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 68,02 Prozent auf 443,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Commscope noch 1,39 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,15 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,63 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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