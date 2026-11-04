Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Commerzbank lädt am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,779 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 45,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,01 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,30 Milliarden EUR aus.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,06 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 13,32 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 24,67 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net