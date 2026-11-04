Ausblick: Commerzbank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Commerzbank stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,872 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank noch 0,610 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,69 Milliarden USD – ein Minus von 47,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 7,02 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,52 USD im Vergleich zu 2,32 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 15,03 Milliarden USD, gegenüber 27,84 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net