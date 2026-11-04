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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Commerzbank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Commerzbank stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,872 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank noch 0,610 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,69 Milliarden USD – ein Minus von 47,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 7,02 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,52 USD im Vergleich zu 2,32 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 15,03 Milliarden USD, gegenüber 27,84 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Commerzbank AG (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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