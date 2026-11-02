Ausblick: Commercial Vehicle Group legt Quartalsergebnis vor

Commercial Vehicle Group wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,037 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 25,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 190,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 152,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,200 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 732,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 649,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net