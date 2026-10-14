Ausblick: Commercial Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Commercial Metals äussert sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Commercial Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,35 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,56 Milliarden USD gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 9,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,80 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch