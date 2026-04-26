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Commercial Bancgroup Aktie 149107533 / US20112C1062

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Commercial Bancgroup vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Commercial Bancgroup
28.90 USD -0.29%
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Commercial Bancgroup wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,680 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 95,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 131,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch