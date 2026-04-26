Commercial Bancgroup Aktie 149107533 / US20112C1062
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Commercial Bancgroup vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Commercial Bancgroup wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,680 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 95,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 131,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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