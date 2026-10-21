Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Comfort Systems USA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Comfort Systems USA wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,85 USD gegenüber 8,25 USD im Vorjahresquartal.
Comfort Systems USA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,06 USD aus. Im Vorjahr waren 28,88 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 12,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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