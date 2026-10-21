Ausblick: Comcast legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Comcast veröffentlicht am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,985 USD je Aktie gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

21 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 29,21 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie, gegenüber 5,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 119,98 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 123,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch